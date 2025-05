Roma Pellegrini vola in Finlandia | domani l’operazione

Dopo giorni di valutazioni e confronti con gli specialisti, Lorenzo Pellegrini ha preso la decisione più difficile ma anche la più coraggiosa: si opererà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano della Roma volerà oggi in Finlandia, dove domani mattina sarà sottoposto all’intervento chirurgico dal professor Lasse Lempainen, considerato una vera autorità mondiale nelle patologie tendinee. È stato proprio il luminare scandinavo a convincere il giocatire: per evitare ricadute e risolvere definitivamente il problema, il bisturi è l’unica strada davvero sicura. I tempi di recupero. In un primo momento, il quadro clinico sembrava meno allarmante. Una lesione tendinea al retto femorale della coscia destra, rilevata tramite risonanza, aveva indotto lo staff medico a pensare che bastasse una terapia conservativa per permettere al centrocampista di essere pronto per il raduno estivo. 🔗Leggi su Sololaroma.it

