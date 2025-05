Roma-Milan Ranieri suona la carica | domani alle 12 | 30 la conferenza

Archiviata la sconfitta per 2-1 con l’Atalanta, per la Roma sta già arrivando il momento di provare a ripartire. I giallorossi sanno di trovarsi di fronte a due vere e proprie finali da vincere a tutti i costi, per centrare quel 4° posto che varrebbe la qualificazione in Champions League. Un traguardo che appare difficile ma non impossibile da raggiungere. I capitolini dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima gara con il Milan, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che viene dalla delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia. Per Claudio Ranieri non sarà un match come gli altri. Già, perché si tratta della sua ultima volta tra le mura dello stadio Olimpico. Al tempo stesso, però, il coach di Testaccio dovrà tenere a bada le emozioni, focalizzandosi su 90? minuti che potrebbero risultare cruciali per la sua squadra. 🔗Leggi su Sololaroma.it

