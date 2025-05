Ripartire subito dopo la sconfitta patita al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Questo è il diktat dalle parti di Trigoria, con la Roma chiamata ad affrontare il Milan nella trentasettesima giornata di Serie A, in un match di fondamentale importanza per le residue speranze di acciuffare ancora il quarto posto. Il 2-1 con la Dea ha fatto scivolare la formazione di Ranieri ad un punto da Juventus e Lazio, con l’unico obiettivo di vincere le restanti due partite e sperare in qualche passo falso delle due dirette contendenti. Nell’ ultimo appuntamento stagionale allo Stadio Olimpico, la Roma sarà dunque chiamata a salutare nel migliore dei modi i propri tifosi, che spesso e volentieri hanno trascinato la squadra in questa incredibile rimonta. Di fronte i giallorossi si troveranno un Milan reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, anche se in campionato sono le tre vittorie di fila dei ragazzi di Conceicao, che dovranno cercare una vittoria per tentare la disperata risalita quantomeno per la Conference League. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan, la designazione arbitrale: Piccinini per l’ultima allo Stadio Olimpico