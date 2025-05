In vista di Roma-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A, il Questore di Roma ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico. Non ci saranno, dunque, i tifosi rossoneri in occasione del penultimo turno di campionato. Il motivo della limitazione del “ regime di vendita per la tifoseria della Roma ” ai soli residenti nel Lazio e anche il “ divieto di trasferta per i tifosi del Milan con interdizione del regime di vendita per tutte le regioni d’Italia e conseguente chiusura del settore ospiti presso lo stadio Olimpico ” ha le sue ragioni in ciò che è avvenuto durante la finale di Coppa Italia. Leggi anche: Ultrà, nuova indagine in Curva Sud. Sei indagati per spaccio di droga Roma-Milan, settore ospite chiuso su decisione del Questore. Il Questore ha infatti motivato la richiesta: “ Si segnala come alla vigilia del match su alcune piattaforme social esponenti della tifoseria milanista avevano esternato la volontà di profanare il settore Curva Sud, abituale dimora calcistica della tifoseria giallorossa. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Roma-Milan, chiuso il settore ospiti dell’Olimpico a causa di quanto successo in finale di Coppa Italia