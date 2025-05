Roma l’ultima follia della sinistra | cambiare il nome a Via Nazionale Troppo sovranista meglio Via della Costituzione…

Via Nazionale? Troppo patriottica, troppo sovranista, troppo di destra. “Chiamiamola via della Costituzione italiana”. L’ultima proposta delirante della sinistra arriva da Roma e riguarda una delle principali arterie stradali della capitale. In Consiglio comunale, il gruppo che sostiene la maggioranza di centrosinistra, “Roma Futura”, ha chiesto al sindaco Roberto Gualtieri di mettere mano alla toponomastica, per “de-sovranizzarla”, probabilmente. Roma, da via Nazionale a via della Costituzione?. La proposta è contenuta una mozione depositata dai consiglieri di Roma Futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini e potrebbe essere discussa anche nella prossima seduta dell’Assemblea capitolina. “A Roma – si legge nella mozione – non c’è attualmente una piazza o una via della Costituzione italiana, mentre abbondano vie dedicate a re, papi e battaglie e mai si è pensato a un’iniziativa toponomastica in questo senso”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

