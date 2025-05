Roma Gualtieri | transizione ambientale non è vincolo ma occasione di rilancio economico e sociale

Roma, sotto la guida di Gualtieri, sta affrontando con determinazione la sfida della transizione ambientale, percepita non come un vincolo, ma come un'opportunità per rilanciare l'economia e il sociale. L'obiettivo è trasformare la capitale in un modello di innovazione e creazione di occupazione di qualità, promuovendo uno sviluppo sostenibile per tutti i cittadini.

«Roma ha scelto di affrontare con determinazione la sfida ecologica, nella convinzione che la transizione ambientale non sia un vincolo, ma una straordinaria occasione di rilancio economico e sociale, di innovazione e di creazione di occupazione di qualità. Vogliamo che Roma diventi sempre più la. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, Gualtieri: transizione ambientale non è vincolo ma occasione di rilancio economico e sociale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, Gualtieri: transizione ambientale non è vincolo ma occasione di rilancio economico e sociale

Come scrive romatoday.it: «Roma ha scelto di affrontare con determinazione la sfida ecologica, nella convinzione che la transizione ambientale non sia un vincolo, ma una straordinaria occasione di rilancio economico e sociale, ...

Roma punta sulla sostenibilità con il green public procurement e l’economia circolare

Si legge su gaeta.it: Roma punta sull’economia circolare e la sostenibilità attraverso acquisti pubblici verdi, mense scolastiche a basso impatto e il forum compraverde per promuovere innovazione ambientale e inclusione so ...

Perchè Rocca e Gualtieri litigano di nuovo sulla Fascia Verde di Roma e sui divieti

Da fanpage.it: Torna a far discutere la Fascia Verde di Roma. Botta e risposta tra Gualtieri e Rocca sui divieti e sul meccanismo 'Move-in', già in uso a Milano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Enerpolicy: focus su aste termiche - Tee - Eu Ets - Transizione 5 -0 e agevolazioni

Transizione 5 Oltre a ricordare la necessità di aggiornare il meccanismo dei Tee, anche alla luce della esigenza di introdurre i nuovi obiettivi per il prossimo periodo d’obbligo, Sclafani ha affrontato il tema dell’incremento delle rinnovabili termiche nelle forniture di calore: il decreto Oiert impone ai venditori di energia termica per riscaldamento e raffrescamento a usi civili l'obbligo di incrementare le fonti rinnovabili termiche.