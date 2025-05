Tanto ancora in gioco per la prima squadra maschile, che domenica riceverà l’ultima spinta stagionale dall’ Olimpico, pronto a ruggire sia per prendere tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze Champions League, sia per salutare come si deve un Claudio Ranieri a dir poco encomiabile in questa sua terza esperienza da allenatore giallorosso. Non è però finita nemmeno la stagione della Roma femminile, che dopo aver archiviato il campionato si prepara a disputare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Oggi ha parlato mister Spugna nell’avvicinamento alla gara di sabato (allo stadio Sinigallia di Como alle 18:00), e un’assenza risulterà sicuramente pesante nelle fila delle giallorosse: Giulia Dragoni si è sottoposta in Spagna ad operazione al legamento deltoideo della caviglia destra, cosa che ovviamente pone fine anticipatamente alla sua stagione. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma femminile, operazione e niente finale di Coppa Italia per Dragoni: il messaggio social