Roma | donna trovata morta a Fregene non si esclude omicidio

Tragedia a Fregene, nei pressi di Roma, dove una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in un villino. I carabinieri sono intervenuti per indagare sulla vicenda, non escludendo l'ipotesi di omicidio. La situazione è ancora in fase di approfondimento, mentre sul posto è giunto anche il personale del 118.

Roma, 15 mag. (LaPresse) – Una donna di 60 anni è stata trovata morta in un villino in via Agropoli a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. Sul posto i carabinieri. Tra le varie piste non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. Sul posto è intervenuto anche il 118. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: donna trovata morta a Fregene, non si esclude omicidio

