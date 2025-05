Roma donna morta in villa a Fregene | trovate tracce di sangue

Una tragica scoperta scuote Fregene: una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in una villa sul litorale romano. A lanciare l'allerta sono stati il figlio e la sua compagna, residenti in un'altra parte della stessa proprietà. Sul luogo del delitto sono state rinvenute tracce di sangue, avviando un'indagine da parte dei carabinieri di Ostia.

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in una villa Fregene, sul litorale romano. A chiamare i carabinieri è stato il figlio della donna che vive in un'altra porzione della villa insieme alla compagna. Nella casa sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri di Ostia, che indagano, al momento .

