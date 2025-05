Roma appiccano l’incendio in una struttura disabitata | Ci stavamo annoiando

Roma, 15 maggio 2025 – Sono stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco 4 minorenni denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Appia. I ragazzi romani di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono gravemente indiziati del reato di incendio doloso. La sera dell’11 maggio, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via del Calice, quartiere Capannelle, presso una struttura disabitata di proprietà dell’INPS, dove hanno sorpreso i 4 minorenni intenti ad appiccare un fuoco all’interno del casale. Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che hanno danneggiato parzialmente gli arredi presenti all’interno della struttura. I Carabinieri hanno identificato i ragazzi che hanno dichiarato di aver commesso il fatto per gioco, perché annoiati e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma e riaffidati alle rispettive famiglie. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it