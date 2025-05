Roma 2025 | Sinner e Alcaraz la corsa al vertice

A Roma 2025, la lotta per il vertice del tennis si infiamma. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due nel ranking ATP virtuale, si sono qualificati per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Alcaraz, pronto a superare Zverev, sfida l’italiano in una competizione che promette emozioni e grande tennis.

Si sono qualificati entrambi per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi due del ranking ATP virtuale, ovvero Jannik Sinner  e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che lunedì prossimo scavalcherĂ il tedesco Alexander Zverev. L’italiano e l’iberico nella scorsa stagione avevano saltato l’ ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarteranno punti nella classifica mondiale, quindi finora entrambi hanno incamerato 400 punti, mentre ne potrebbero guadagnare altri 600 tra semifinali e finale. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento, si trova a 1880 punti da Sinner, ovvero alla distanza sancita dal ranking ufficiale del 5 maggio: con 600 punti ancora da assegnare, il divario tra i due a fine torneo oscillerĂ tra i 1280 ed i 2480 punti. Di seguito tutte le combinazioni possibili tra semifinali e finale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma 2025: Sinner e Alcaraz, la corsa al vertice

