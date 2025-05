Robert Kennedy shock | Non dovete seguire i miei consigli medici E forse vaccinerò i miei figli contro il morbillo

Robert Kennedy Jr., scelto da Donald Trump, ha suscitato scalpore con le sue affermazioni sui vaccini, invitando gli americani a non seguire i suoi consigli medici. Nonostante le sue posizioni contro i vaccini, ha rivelato di essere propenso a vaccinare i suoi figli contro il morbillo, sollevando interrogativi sulla coerenza delle sue opinioni.

Gli americani «non dovrebbero seguire i suoi consigli medici». Perché quello che pensa sui vaccini «non ha importanza». E probabilmente «vaccinerei i miei figli contro il morbillo». Il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr era stato scelto da Donald Trump per strizzare l’occhio ai No-vax. Per ora sembra più che altro dargli solo cazzotti. O almeno questo è ciò che accade ogni volta che il nipote di Jfk si presenta nelle audizioni al Senato e alla Camera. L’ultima è andata in scena proprio ieri, 14 maggio. E per colui che avrebbe scoperto «la verità» una volta entrato nella stanza dei bottoni non è andata benissimo. Le audizioni. Le audizioni avevano come tema il bilancio 2026 dell’amministrazione. Ma hanno anche offerto all’opposizione democratica l’opportunità di interrogarlo su altre questioni. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Robert Kennedy shock: «Non dovete seguire i miei consigli medici. E forse vaccinerò i miei figli contro il morbillo»

