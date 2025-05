Robert Downey Jr condivide una nuova foto dal set di Avengers | Doomsday – Scontro in vista tra Doom e Galactus?

Robert Downey Jr. ha condiviso un nuovo scatto dietro le quinte di Avengers: Doomsday, e l’immagine sembra suggerire un possibile scontro epico tra Doctor Doom e Galactus nell’MCU. Sul suo profilo Instagram, l’attore ha mostrato il suo “angolo di lavoro” sul set, un tavolo disseminato di oggetti personali — tra cui fazzoletti, occhiali e bevande — ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione dei fan è una copia di Doom #1, un albo speciale scritto da Jonathan Hickman, disegnato da Sanford Greene e colorato da Rachelle Rosenberg. I lettori Marvel sapranno che in quel fumetto Doom si allea con Valeria Richards per fermare Galactus, minaccia che incombe sull’intero universo. Pubblicato nel maggio 2024, Doom #1 racconta il tentativo del celebre villain di ottenere poteri cosmici per poter eliminare definitivamente il Divoratore di Mondi. 🔗Leggi su Nerdpool.it

