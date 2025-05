Robert De Niro | Bisogna lottare per ciò che è giusto

Robert De Niro, icona del cinema, sottolinea l'importanza della lotta per la giustizia. In un mondo dove il male persiste, l'attore afferma che ciascuno di noi deve difendere ciò che è giusto, poiché la verità risiede spesso nel nostro istinto. La sua voce si fa eco di un appello collettivo a non rimanere in silenzio di fronte all'ingiustizia.

«Le persone devono lottare per ciò che è giusto, perché intrinsecamente le persone sanno cosa è giusto, e sappiamo che alcune persone stanno facendo ciò che è sbagliato. Le persone . Robert De Niro: «Bisogna lottare per ciò che è giusto» il manifesto.

