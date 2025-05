Rkomi pubblica il brano L’ultima infedeltà e annuncia la tracklist dell’album Decrescendo

Rkomi torna con un nuovo brano, "L'ultima infedeltà", che segna l'apertura del suo atteso album "Decrescendo". La tracklist include collaborazioni con artisti del calibro di Lazza, Tedua e Izi. Disponibile su tutte le piattaforme, il brano offre uno sguardo intenso e crudo sulle molteplici sfaccettature del suo nuovo progetto musicale.

Rkomi pubblica il brano L'ultima infedeltà e annuncia la tracklist dell'album Decrescendo che contiene feat con Lazza, Tedua, Izi. Esce oggi su tutte le piattaforme L'ultima infedeltà, brano che apre la tracklist di decrescendo e che rappresenta una delle molteplici anime del disco. Crudo, potente e vero, qui Rkomi racconta per la prima volta la sua storia senza nasconderne gli aspetti più oscuri e dolorosi. Il brano è accompagnato da un videoclip in bianco e nero, il cui immaginario visivo sottolinea in maniera ancora più incisiva il testo di Rkomi. Le immagini catturate dall'artista nei suoi versi prendono vita sullo schermo, inquadrando sentimenti complessi in maniera immediata e indelebile. Il video è anche il mezzo con cui Rkomi ha voluto simbolicamente svelare la tracklist e i featuring del progetto, che vengono proiettati sul suo corpo nell'ultima scena (alcuni dei quali anticipati da frammenti dei brani svelati negli ultimi giorni sulla sua pagina Instagram).

