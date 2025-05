Rivoluzione della sosta | gratis in centro per dieci minuti

A partire da sabato 17 maggio, Laveno introduce una rivoluzione nella sosta: dieci minuti gratuiti nel centro per residenti e visitatori. La nuova regolamentazione delle aree di parcheggio, suddivise in zone centrali e periferiche con colori distintivi, mira a migliorare l'accessibilità nella rinomata località turistica sul Lago Maggiore.

Cambia la sosta a Laveno: sabato 17 maggio entra in vigore la nuova regolamentazione delle aree di parcheggio per i residenti e i visitatori della località turistica sul Lago Maggiore. È prevista innanzitutto la suddivisione in aree di sosta centrali e periferiche identificate da colori differenti. Ci sarà la possibilità di effettuare una sosta gratuita di dieci minuti nelle aree centrali per brevi commissioni e di un’ora nelle aree periferiche. Per i residenti le tariffe saranno agevolate. Nei parcheggi fuori dal centro la sosta sarà sempre gratuita per i residenti e con tariffe ridotte e giornaliere per i non residenti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivoluzione della sosta: gratis in centro per dieci minuti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rivoluzione della sosta: gratis in centro per dieci minuti

Come scrive ilgiorno.it: Cambia la sosta a Laveno: sabato 17 maggio entra in vigore la nuova regolamentazione delle aree di parcheggio per ...

Proteste in centro: "Auto elettriche, tolta la sosta gratuita"

Si legge su msn.com: Proteste per la gratuità cancellata dal Comune per il parcheggio della auto elettriche in centro. "Esprimo il mio disappunto – afferma il cittadino Fabrizio Lelli – condiviso da tanti altri automobili ...

Laveno, rivoluzione della sosta: dal 17 maggio nuova regolamentazione tra centro e periferie

laprovinciadivarese.it scrive: Introdotti sconti per residenti, aree differenziate per colore, 10 minuti gratuiti e abbonamenti digitali. Addio al vecchio bollino: tutto sarà gestito online.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libano : più della metà delle famiglie in alcune aree del paese non riescono più a far fronte ai bisogni essenziali dei propri figli

Dal 2020 i prezzi del cibo sono aumentati in tutto il paese fino al 570%, mentre la moneta libanese ha perso il 90% del suo valore in 2 anni.