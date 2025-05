Ritrovata a Muradello un' auto rubata nel Milanese indagini dei carabinieri in corso

Ritrovata a Muradello un'auto rubata nel milanese: i carabinieri di Piacenza sono in corsa per le indagini. Un cascinale isolato ha attirato l'attenzione di un cittadino, che ha segnalato un veicolo senza targa con i vetri abbassati. L'intervento è avvenuto la mattina del 14 maggio in Strada per Muradello, nel comune di Pontenure.

Un cascinale isolato, una macchina senza targa con i vetri abbassati, e una segnalazione che ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri piacentini. È quanto accaduto la mattina del 14 maggio in Strada per Muradello, nel comune di Pontenure. Un cittadino, notando qualcosa di insolito, ha.

