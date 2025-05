rithy panh sarà il presidente di giuria a locarno 2025

Lucido osservatore del dramma del popolo cambogiano attraverso il suo cinema del reale, il regista e produttore presiederà la giuria del concorso internazionale. Sarà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cambogiano Rithy Panh, attivo soprattutto nel campo dei documentari, il presidente della giuria internazione del Locarno Film Festival 2025. Celebrato in tutto il mondo per il suo sguardo lucido nella storia cambogiana durante la dittatura dei Khmer rossi e negli anni successivi, Rithy Panh si è imposto come uno degli autori più coraggiosi del cinema contemporaneo e un infaticabile portavoce della verità storica. Fin dal 1994, i suoi lungometraggi hanno ridato voce alle vittime della violenza di stato. Il suo film più recente, Meeting with Pol Pot (2024), con Irène Jacob e Grégoire . 🔗Leggi su Movieplayer.it

