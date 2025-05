rithy panh presidente di giuria al locarno film festival 2025

Il cineasta cambogiano, noto per i documentari nei quali ha raccontato i traumi e la lenta ricostruzione sociale del suo paese, presiederà la giuria del Concorso Internazionale che assegnerà il Pardo d'Oro al termine della 78a edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 6 al 16 agosto 2025. Celebrato in tutto il mondo per i suoi affondi nella storia cambogiana durante la dittatura dei Khmer rossi e negli anni successivi, Rithy Panh si è imposto come uno degli autori più coraggiosi del cinema contemporaneo e un infaticabile portavoce della verità storica. Fin dal 1994, i suoi lungometraggi hanno ridato voce alle vittime della violenza di stato. Il suo film più recente, Meeting with Pol Pot (2024), con Irène Jacob e Grégoire Colin, ha debuttato lo scorso anno al Festival di Cannes, ottenendo un notevole successo di critica. 🔗Leggi su Quotidiano.net

