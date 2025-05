Risultati playoff Nba | i Timberwolves primi finalisti ad Ovest Orgoglio Celtics

Los Angeles (Stati Uniti), 15 maggio 2025 – Dopo gli Indiana Pacers, che ieri hanno staccato un pass per la finale di Eastern Conference NBA, è arrivata anche la prima finalista ad Ovest che sono i Minnesota Timberwolves. Si tratta della seconda finale di Western Conference di fila per la franchigia guidata da coach Chris Finch, che ha chiuso sul 4-1 la serie contro i Golden State Warriors, sconfitti in gara 5 con un netto 121-110. A recitare un ruolo chiave nello scacchiere dei T-Wolves, che hanno ruotato soltanto otto uomini – di cui sei però, finiti in doppia cifra per punti segnati – ci hanno pensato Julius Randle (29 punti con 1318 dal campo, 8 rimbalzi e 5 assist) e il "solito" Anthony Edwards, che ha chiuso con una preziosissima doppia doppia (22 punti e 12 assist, ai quali ha aggiunto anche 7 rimbalzi catturati). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

