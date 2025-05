Rispondono a un sos nella casa in fiamme i vigili del fuoco trovano un ragazzo accoltellato

A Novara, un intervento dei vigili del fuoco per un incendio in un appartamento si trasforma in un caso di violenza. Mentre domano le fiamme, i soccorritori scoprono un ragazzo accoltellato, vittima di un'aggressione misteriosa. Le indagini sono già avviate per fare luce su quanto accaduto.

Doveva essere un intervento per un incendio in appartamento, ma i vigili del fuco si sono trovati a soccorrere un ragazzo rimasto vittima di una misteriosa aggressione. Succede a Novara e le indagini sono in corso. Scoppia incendio in casa, i vigili del fuoco trovano un ragazzo accoltellato. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Rispondono a un sos, nella casa in fiamme i vigili del fuoco trovano un ragazzo accoltellato

