Rispetto e tutela delle persone nel lavoro e nella società c' è il progetto LavoriAMO per cambiaMENTI

Alla conferenza, tenutasi presso la Sala Falcone Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia, è stata presentata “LavoriAMO per cambiaMENTI”, un'iniziativa rivolta alla promozione del rispetto e della tutela delle persone nel lavoro e nella società. Questo progetto ambizioso mira a sensibilizzare e formare, creando ambienti lavorativi più inclusivi e sostenibili.

si è svolta presso la Sala Falcone Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia la conferenza stampa di presentazione di "LavoriAMO per cambiaMENTI", un'iniziativa innovativa nata con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto e della tutela nei contesti lavorativi e sociali.

