Si attende il finanziamento per risanare il tratto tombinato del torrente Cesuola, dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione comunale di Cesena. È la stessa Amministrazione a chiedere il finanziamento. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di risanamento strutturale e ambientale del torrente Cesuola, nel tratto compreso tra piazzale Marconi (zona Osservanza) e via dei Mulini, in prossimità della confluenza con il fiume Savio. Il progetto, presentato da Hera, è stato sottoposto all’attenzione della Regione e del Commissario straordinario per la ricostruzione dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, quale intervento di ricostruzione e riduzione del rischio idraulico. L’intervento, considerato strategico anche per la sicurezza idrogeologica del territorio comunale, rientra nel protocollo d’intesa sottoscritto nell’ottobre 2021 tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Atersir, Hera e il Comune di Cesena. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risanamento del torrente Cesuola: "Aspettiamo fondi per 20 milioni"