ripuliti gli spazi verdi di via lenotti e il parco dei fiori di foggia

I volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono nuovamente attivati per ripulire gli spazi verdi di via Lenotti e il Parco dei Fiori. Giovedì pomeriggio, hanno collaborato con gli studenti di diverse classi del Liceo Marconi, impegnati nel progetto "Laboratorio di sostenibilità ambientale" guidato dalla prof.ssa Barbara Cocumazzi.

