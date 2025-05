Riprodotta una pensilina bus per un viaggio fra i libri digitali per il Salone del Libro a Torino in collaborazione con kindle

In occasione del Salone del Libro di Torino, è stata allestita una pensilina bus dedicata ai viaggi tra i libri digitali, in collaborazione con Kindle di Amazon. Un'iniziativa che invita i lettori a scoprire nuove storie e autori, creando un'esperienza immersiva nel mondo della letteratura contemporanea.

S ervizio realizzato per Amazon a Torino Leggi anche › Da Emmanuel Carrère a Licia Troisi: la guida al Salone del Libro di Torino, al via oggi iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Salone Libro, la fermata di Kindle per il piacere di leggere iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Riprodotta una pensilina bus per un viaggio fra i libri digitali per il Salone del Libro a Torino in collaborazione con kindle.

