Rinviata per l' elezione di Papa Leone XIV stasera va in onda l' ultima puntata della serie Tanti ancora i nodi da sciogliere Ma già si rumoreggia su una possibile nona stagione

Stasera, giovedì 15 maggio 2025, alle 21:30 su Rai 1, si conclude la serie "Che Dio ci aiuti 8" con l'ultima puntata, rinviata in precedenza per l'elezione di Papa Leone XIV. Tra colpi di scena e nodi irrisolti, i fan sperano già in una possibile nona stagione. Non mancate a questo emozionante finale!

I colpi di scena non mancheranno, neppure nell’ultima puntata. Inizialmente previsto per l’8 maggio e rinviato a causa della programmazione dedicata all’elezione di Papa Leone XIV, l’ultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 8 va in onda stasera, giovedì 15 maggio 2025, alle 21:30 si Rai 1. Tra i protagonisti degli ultimi due episodi anche suor Angela, alias Elena Sofia Ricci: le viene trovata della droga nella tonaca e saranno Lorenzo e Azzurra a indagare per capire chi sta cercando di incastrarla. Elena Sofia Ricci pronta per i David Donatello: “Sarà una serata emozionante” X Leggi anche › “Che Dio ci aiuti 7”, l’ultimo ciak di Elena Sofia Ricci e il saluto di Francesca Chillemi Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: oggi ultima puntata. La trama del gran finale di stagione. L’ultima puntata della stagione, composta da due episodi, porta a conclusione le storyline che hanno appassionato i telespettatori nelle scorse settimane. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Rinviata per l'elezione di Papa Leone XIV, stasera va in onda l'ultima puntata della serie. Tanti, ancora, i nodi da sciogliere. Ma già si rumoreggia su una possibile nona stagione

