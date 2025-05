Rinnovabili Tar del Lazio | Il ministero dell’Ambiente deve rivedere il decreto sulle Aree idonee

Il Tar del Lazio ha ordinato al Ministero dell'Ambiente di rivedere il decreto sulle aree idonee per l'installazione di impianti rinnovabili. Con un termine di due mesi, il Ministero dovrà stabilire nuovi criteri per individuare le zone adatte, accogliendo così alcune istanze per garantire uno sviluppo sostenibile e pianificato delle energie rinnovabili.

Il ministero dell’Ambiente ha due mesi di tempo per elaborare un nuovo decreto nazionale Aree idonee e “rieditare i criteri” per l’individuazione di quelle dove poter installare impianti rinnovabili. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, in una sentenza con cui ha accolto diversi dei motivi (rigettandone altri) del ricorso presentato dall’Associazione nazionale energia del vento (Anev), che raggruppa oltre duemila tra produttori ed operatori dell’energia elettrica ricavata da fonti eoliche, contro il Mase per l’annullamento del decreto. Secondo i giudici, invece, è legittimo il decreto aree idonee emanato dal Mase il 21 giugno dello scorso anno, ma occorrerà rieditare alcuni dei criteri previsti. Il Tar, infatti, ha riconosciuto una serie di problemi che l’Anev aveva segnalato come “fortemente lesivi della libera attività imprenditoriale” e dovuti, secondo l’associazione, alla troppa discrezionalità data dal decreto alle Regioni e che ha portato ad alcuni casi limite. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili, Tar del Lazio: “Il ministero dell’Ambiente deve rivedere il decreto sulle Aree idonee”

