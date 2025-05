Rinnovabili legge al palo | Aree non idonee dubbi

GROSSETO La provincia di Grosseto dovrà affrontare una fase di trasformazione energetica, con un aumento – più o meno significativo ci sarà da capirlo - di progetti relativi a impianti eolici e fotovoltaici. È una fase molto delicata dove una legge che determinerebbe in maniera esatta l’equilibrio tra energia e ambiente è più che mai fondamentale ed è anche per questo motivo che la decisione del Tar del Lazio di annullare il decreto ministeriale sulle aree idonee per le energie rinnovabili è stata accolta anche dai nostri territori con una certa preoccupazione. A fronte di un’avanzata prepotente di progetti di eolico e fotovoltaico, i cittadini maremmani e le istituzioni locali chiedono rispetto. Rispetto dell’ambiente, della storia e del volere degli abitanti. Alcuni progetti hanno fatto molto discutere, ad esempio quello che insiste su Scansano e Magliano in Toscana e quello di Pitigliano, altri invece hanno già ricevuto il diniego della Regione, come ad esempio quello che insisterebbe nel comune di Orbetello (zona San Donato). 🔗Leggi su Lanazione.it

