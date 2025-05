RINA nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro +15% di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro +22% aggiornato Piano Strategico 2030

Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030. Il trend positivo continua nel primo trimestre 2025, con ricavi gestionali a 235 milioni (+12%) e una raccolta ordini di circa 366 milioni (+16%). L'assemblea dei soci del gruppo ha affrontato questi risultati significativi.

Il trend di crescita si conferma anche nel primo trimestre 2025, chiuso positivamente con ricavi gestionali a 235 milioni di euro (+12% e con una raccolta ordini di circa 366 milioni di euro (+16%) L’assemblea dei soci di RINA, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e c 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030

