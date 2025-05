Rimini sconfitto dalla Vis Pesaro | Buscè riflette sul futuro

Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, Antonio Buscè riflette sul futuro del Rimini. "Queste partite sono tremende", ammette, ma la serenità traspare nonostante il risultato. I tifosi applaudono i biancorossi, riconoscendo l'impegno profuso, anche alla luce dei limiti che la squadra ha mostrato nel corso della stagione.

"Queste partite sono tremende". È provato Antonio Buscè, ma anche sereno. Il Rimini è uscito dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi, nonostante la sconfitta. A riconoscere comunque ai biancorossi di aver dato tutto in campo, al netto dei limiti che oggettivamente questa squadra ha sempre dimostrato di avere lungo il percorso. Decisivi, e non in positivo, quegli otto minuti di follia nel primo tempo che, in pratica, hanno condannato il Rimini e spianato la strada alla Vis Pesaro. "Arrivati peraltro come un fulmine a ciel sereno – dice Buscè – Perché fino a quel momento non avevo la sensazione che i nostri avversari potessero segnare. Ma il primo gol subito ci ha spaventato. Da lì abbiamo messo in fila una serie di errori che ci hanno portato a subire altri due gol". Poi la tentata rimonta. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini sconfitto dalla Vis Pesaro: Buscè riflette sul futuro

