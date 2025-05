Rimini eliminato dai playoff | Vis Pesaro trionfa 4-3

Nella giornata di playoff che fa eco al sogno di promozione, il Rimini si arrende alla Vis Pesaro, uscendo sconfitta con un punteggio di 4-3. Una partita ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dar battaglia. La Vis Pesaro conquista così un'importante vittoria, mentre il Rimini deve affrontare la delusione dell'eliminazione.

Rimini 3 Vis Pesaro 4 (5-3-2): Colombi; Longobardi, Megelaitis, De Vitis (1’ st Cioffi), Bellodi, Falbo; Garetto (21’ st Conti), Langella (35’ st Leonardi), Lombardi (1’ st Cinquegrano); Parigi, Gagliano (1’ st Malagrida). A disp.: Vitali, Fiorini, Semeraro, Jallow, Piccoli, Ubaldi, Lepri. All.: Buscè. VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia (20’ st Di Renzo), Paganini, Pucciarelli, Cannavò (38’ st Tavernaro); Di Paola (38’ st Raychev); Nicastro, Okoro (44’ st Tonucci). A disp.: Pozzi, M.Mariani, Tonucci, Neri, Schiavon, Obi, Forte, B.Mariani, Orellana, Rizzo, Ruiz, Bento. All.: Stellone. Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Daniel Cadirola di Milano e Vincenzo Andreano di Foggia. Quarto ufficiale: Samuele Andreano di Prato. Var: Matteo Gualtieri di Asti. Avar: Lorenzo Maccarini di Arezzo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini eliminato dai playoff: Vis Pesaro trionfa 4-3

Approfondimenti da altre fonti

Rimini eliminato dai playoff: Vis Pesaro trionfa 4-3

Da msn.com: La Vis Pesaro supera il Rimini con un 4-3, eliminandolo dai playoff. Gol decisivi di Paganini, Di Paola e Okoro.

Playoff Serie C, Rimini-Vis Pesaro 3-4: gli HIGHLIGHTS

Lo riporta sport.sky.it: Come nel 2000, il confronto playoff sorride alla Vis Pesaro: allora era finale di C2, vinsero 0-1 i marchigiani ottenendo la promozione. Oggi sono ‘solo’ ottavi di finale, ma a esultare sono ...

Play-off Serie C, il Rimini cade 3-4 in casa: Vis Pesaro sbanca il Romeo Neri e elimina i biancorossi

Scrive altarimini.it: Non basta la reazione d’orgoglio nel secondo tempo, ottava sconfitta interna e probabile fine dell’era Buscè sulla panchina del Rimini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Onda anomala crea panico tra bagnanti sulla costa di Pesaro, Ancona, Civitanova e Rimini: tromba d'aria a Ravenna

Una scena di paura e panico ha sconvolto la costa tra Pesaro, Ancona, Civitanova e Rimini, dove è stata registrata un'onda anomala che ha creato scompiglio tra i bagnanti.