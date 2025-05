rimane schiacciato sotto il trattorino tagliaerba 63enne portato in eliambulanza a torrette

CASTELPLANIO - Un piede e una gamba schiacciate da un trattorino che guidava per tagliare l'erba in giardino. A rimanere ferito, questo pomeriggio, è stato un uomo di 63 anni, portato all'ospedale di Torrette in eliambulanza. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Castelplanio. Erano le 18. 🔗Leggi su Anconatoday.it

