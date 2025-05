Rimadesio sconfitta da NPC Rieti | salvezza in Serie B Nazionale a rischio

La Rimadesio subisce una dolorosa sconfitta contro la NPC Rieti, mettendo a rischio la salvezza in Serie B Nazionale. Nonostante gli sforzi, i 40 minuti di gioco sono stati dominati dai meriti degli avversari, che hanno fatto breccia nelle difficoltà della stagione. La situazione per i playout si complica, lasciando il futuro del club in bilico.

Così sarà difficile salvarsi. È amarissimo il verdetto di gara-2 dei playout di Serie B Nazionale per la Rimadesio che rincorre 40 minuti spesso e volentieri con margini in doppia una squadra, la NPC Rieti, più che meritevole ma che in trasferta in questa avarissima stagione aveva vinto solo tre volte. L’ultimo blitz della squadra di Ponticelli risale a 186 giorni fa, a Ruvo di Puglia. Sei mesi senza mai prenderla fino al match dell’Aldo Moro di mercoledì sera (66-84). Non basta sentire il calore del pubblico a pochi centimetri alla squadra di Gallazzi per portarsi sul 2-0 e avere a disposizione tre match point per salvare baracca e burattini. Ora si va a Rieti (domani gara-3 e domenica gara-4) dove servirà vincere almeno una volta per riportare la serie al PalaFitLine. Giocando, difendendo e tirando così (432 da 3), come in gara-2, impossibile. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimadesio sconfitta da NPC Rieti: salvezza in Serie B Nazionale a rischio

Rimadesio sconfitta da NPC Rieti: salvezza in Serie B Nazionale a rischio

Rimadesio vince gara-1 contro NPC Rieti in Serie B Nazionale

Rimadesio si aggiudica gara-1 contro NPC Rieti, evidenziando la superiorità del girone B di Serie B Nazionale.

Nulla da fare per la Rimadesio in trasferta a Rieti

Sono passate solo 48 ore da gara 1, vinta dalla Rimadesio al termine di una partita giocata sull'onda dell'equilibrio per quasi tutti i 40', ma per l'Aurora e Rieti non c'è sosta: è tempo di scendere ...

