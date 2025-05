Rigenerazione urbana Promotori immobiliari contro le nuove regole

L'Associazione Promotori Immobiliari di Milano (Aspesi) si oppone alle nuove regole urbanistiche e edilizie stabilite dalla Giunta comunale il 7 maggio. Queste linee di indirizzo, pensate per affrontare le criticitĂ del settore in attesa del Piano di governo del territorio, stanno suscitando polemiche tra gli operatori immobiliari, preoccupati per le ripercussioni sulle loro attivitĂ .

Aspesi, l'associazione che raggruppa gli operatori immobiliari milanesi, boccia le nuove regole fissate dalla Giunta comunale lo scorso 7 maggio su urbanistica ed edilizia, linee di indirizzo che, in attesa del nuovo Piano di governo del territorio, puntano a sbloccare la situazione provocata dalle indagini della Procura e garantire la prosecuzione coordinata e uniforme dell'attività istruttoria degli interventi. Aspesi, in una nota, spiega che "aumentare considerevolmente gli oneri comunali e richiedere sempre il piano attuativo (tornando indietro rispetto ad un trend normativo nazionale, lombardo e milanese lungo 25 anni) determinerà un forte allungamento dei tempi della realizzazione di nuove case e un ulteriore aumento dei costi delle stesse che stimiamo nell'ordine di non meno di 500 euro per ogni metro quadro commerciale in vendita.

