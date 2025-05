Rifiuti Pichetto su impianti | Sfida è avere un’Italia uniforme

Il ministro dell'Ambiente sottolinea la necessità di una gestione uniforme dei rifiuti in Italia, evidenziando che il 70% degli impianti si trova al Centronord. Questa sfida è cruciale per raddoppiare la capacità di produzione di materia prima seconda, migliorando così la salubrità dei territori e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse.

(Adnkronos) – Sul fronte del trattamento dei rifiuti "il 70% degli impianti sono al Centronord, la sfida nazionale è avere un'Italia uniforme. Perché significa quasi raddoppiare la nostra capacità di creare materia prima seconda e salubrità per i territori". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento alla Conferenza . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti, Pichetto su impianti: "Sfida è avere un'Italia uniforme"

Da msn.com: Nel suo intervento alla Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare dal titolo 'Circolarità per il rilancio del made in Italy', oggi a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale.

Gilberto Pichetto Fratin: “Servono più impianti per stoccare le scorie”

informazione.it scrive: «Stiamo studiando nuovi depositi di rifiuti radioattivi a bassa intensità. Abbiamo ormai scartato l’idea di un centro unico, perché è illogico a livello di efficienza, ma si può pensare di andare avan ...

Sui rifiuti radioattivi Pichetto Fratin è in confusione totale

Si legge su giornalelavoce.it: Non riesce ad individuare il sito per il Deposito Nazionale unico e farfuglia, contraddicendo le decisioni prese negli ultimi quindici anni, «sto pensando di andare avanti stoccandoli nei 22 siti già ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Impianti elettrici : ecco tutto quello che c’è da sapere

i da fare. Scegliere il giusto professionista non è assolutamente affare semplice, considerato che ad oggi, sempre più persone si improvvisano professionisti del settore, senza però averne realmente le carte in tavola - cosi come apprendiamo dal sito antonellaimpianti.