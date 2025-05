L'innovazione tecnologica si applica alla microchirurgia. Al San Camillo di Roma il primo ricostruttivo compiuto con successo. In un mondo sempre in evoluzione, la tecnologia rappresenta un valore aggiunto per la collettività. Nello specifico la robotica risulta un valido supporto in campo medico per apportare vantaggi alla salute dei pazienti. Di recente è stato programmato un robot per eseguire interventi chirurgici su strutture anatomiche molto piccole, come arterie, venie e nervi. I primo intervento con il supporto di questo innovativo robot è stato eseguito all'Ospedale San Camillo di Roma. 🔗Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Ricostruzione di Una Gamba Con L’Ausilio di Un Robot di Ultima Generazione? Missione Compiuta al San Camillo di Roma.