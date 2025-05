Ricordando Pietro Ingrao | evento alla biblioteca di Grotte

Sabato 17 maggio alle 17, la biblioteca comunale di Grotte ospiterà un incontro per commemorare il 110° anniversario della nascita di Pietro Ingrao, illustre politico del Partito Comunista e nativo del nostro comune. Un'occasione per riflettere sulla sua eredità e il suo impatto nella storia italiana. Un evento da non perdere per conoscere meglio la sua figura e il suo pensiero.

Si terrà sabato 17 maggio alle 17 a Grotte presso la biblioteca comunale di viale della Vittoria 17 un incontro in occasione del 110° anno dalla nascita di Pietro Ingrao, il celebre politico del partito comunista che era originario proprio del piccolo comune dell'Agrigentino. Giornalista. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ricordando Pietro Ingrao: evento alla biblioteca di Grotte

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi era Pietro Ingrao: leader fragile, timido e geniale

Come scrive msn.com: Pietro Ingrao, come ho ricordato, il convento “lo invocava” come spazio di libertà. Non è un caso: a fronte dell’annientamento della vita autentica, il cristianesimo e il socialismo si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, stazione di San Pietro : uomo trovato morto sui binari

Un uomo è stato trovato morto sui binari della stazione ferroviaria di Roma San Pietro. Il ritrovamento intorno alle 7.