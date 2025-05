Prosciugare il canale e procedere poi a dragarne il fondo. Il Cavo Bozzani, in piccolo corso d’acqua che scorre tra le case di Tromello, è stato oggetto per tutta la giornata di ieri delle operazioni di svuotamento e si trova non lontano dalla casa della nonna delle sorelle Cappa cugine della vittima: lì si cerca, diciotto anni dopo, l’attizzatoio che si pensa possa essere l’arma con la quale è stata uccisa Chiara Poggi. Un utensile che però non sarebbe stato preso nella casa del delitto dal quale, come hanno confermato i familiari della giovane, non mancava nulla e che, secondo le ipotesi, l’assassino avrebbe portato con sĂ© per compiere il massacro. Sono state diverse le operazioni di pulizia cui il corso d’acqua è stato sottoposto nel corso di questi anni. Essenzialmente hanno riguardato la rimozione dell’erba dagli argini e una superficiale del corso d’acqua. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricerche concentrate in due punti del canale