Ricerca e inclusione idee innovative | contributi fino a 500mila euro da Fondazione Tim

La Fondazione Tim, sotto la guida di Alberta Figari, lancia un programma annuale con un budget di 1,5 milioni di euro. L'iniziativa sostiene idee innovative nei settori della ricerca scientifica, dell'inclusione sociale e della salute, offrendo contributi fino a 500 mila euro per affrontare le sfide attuali e promuovere un futuro inclusivo e sostenibile.

La Fondazione Tim  lancia il suo programma annuale  stanziando 1,5 milioni di euro, destinati a sostenere le idee e i progetti più innovativi nei campi della ricerca scientifica, dell’inclusione sociale e della salute. Il progetto della fondazione presieduta da Alberta Figari,  punta ad affrontare alcune delle sfide ritenute più urgenti: dalla lotta all’abbandono universitario, al supporto per le donne vittime di violenza, fino alla ricerca avanzata nella medicina di precisione.  I tre bandi sono rivolti alle facoltà tecnico-scientifiche delle Università italiane, alle organizzazioni ‘no profit’ per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e alle cliniche universitarie, scuole di medicina e centri di ricerca in ambito sanitario.  Ogni bando prevede un contributo pari ad un massimo di 500. 🔗Leggi su Ildenaro.it

