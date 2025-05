Ricci Inter confermato l’interesse nerazzurro | Cairo spara altissimo ecco la cifra e cosa filtra

L'Inter torna a farsi sotto per Ricci, talento del Torino, scatenando l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Tuttavia, Urbano Cairo ha fissato un prezzo elevato, mantenendo alta la suspense sul possibile trasferimento. Ecco le ultime novità e le cifre in gioco che caratterizzano questa trattativa di calciomercato.

Ricci Inter è l’ultima voce di calciomercato, confermato l’interesse per il big del Torino, Urbano Cairo spara però altissimo, ecco la cifra e cosa filtra. Ricci Inter continua a tenere col fiato sospeso i tifosi nerazzurri (e quelli del Torino ). Come riportato questa mattina da Tuttosport in edicola infatti, il club meneghino avrebbe messo effettivamente nel mirino il big granata. A quanto si apprende però, la cifra chiesta da Urbano Cairo sarebbe alta e anche il Milan fiuta il colpo. Un passaggio: RICCI INTER – «Però se dovessero lasciare anche Asllani e Mkhitaryan, servirebbero altri rinforzi. Per il ruolo di vice-Calhanoglu nelle ultime settimane l’Inter sta ragionando su Nicolussi Caviglia del Venezia, club con cui i nerazzurri vantano ottimi rapporti (in questo ’24-25 sono andati in laguna Stankovic, Oristanio, Franco Carboni e Radu). 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Inter, confermato l’interesse nerazzurro: Cairo spara altissimo, ecco la cifra e cosa filtra

