Riccardo Ancillotti lancia Il Nano Da Giardino | il nuovo singolo tra ritmo travolgente e riflessione sociale

Riccardo Ancillotti torna protagonista della scena musicale con Il Nano Da Giardino, il nuovo singolo destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025. Dopo un anno di intensa crescita artistica e una serie di pubblicazioni che ne hanno consolidato la presenza nel panorama italiano, Ancillotti propone un brano fresco, energico e dal ritmo irresistibile. Testo e musica sono firmati dallo stesso Riccardo Ancillotti, mentre gli arrangiamenti e il mastering sono stati curati da Emiliano Cecere. Il singolo, distribuito digitalmente da DistroKid ed edito da Happy Tree Edizioni, combina sonoritĂ pop immediate a un contenuto testuale che, sotto un’apparente leggerezza, invita a riflettere sui comportamenti e sulle dinamiche della nostra societĂ contemporanea. Il Nano Da Giardino si presenta così come un viaggio musicale che diverte e al tempo stesso offre spunti di riflessione, confermando Riccardo Ancillotti come una delle voci piĂą autentiche e versatili della nuova musica pop italiana. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

