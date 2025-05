Riccardo Ancillotti lancia Il Nano Da Giardino | il nuovo singolo tra ritmo e consapevolezza sociale

Riccardo Ancillotti torna a sorprendere con "Il Nano da Giardino", il suo nuovo singolo disponibile dal 15 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Tra ritmo coinvolgente e messaggi di consapevolezza sociale, il brano rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, grazie a testi e musiche originali che riflettono il suo stile unico.

Riccardo Ancillotti torna sulla scena musicale con Il Nano Da Giardino, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 maggio 2025. Il brano, prodotto sotto le edizioni Happy Tree e distribuito da DistroKid, porta la firma di Ancillotti per testo e musica, con arrangiamenti e mastering curati da Emiliano Cecere. Il Nano . 🔗Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Riccardo Ancillotti lancia “Il Nano Da Giardino”: il nuovo singolo tra ritmo e consapevolezza sociale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alluvione, i coniugi Ancillotti e Mosca: “Grazie Angeli per l’aiuto”

Come scrive msn.com: Da Ancillotti - Mosca Siamo Riccardo Ancillotti e Vittoria Mariarina Mosca. Scriviamo queste poche righe per ringraziare chi ci ha aiutato nella triste giornata del 13/02/25, giorno della tragica ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Purtroppo ha finito la sua battaglia. L'italiano Tiktoker Riccardo Coman aveva solo 17 anni ed era originario di Bergamo.