In casa Napoli, in attesa della gara di domenica contro il Parma, bisogna segnalare delle grosse novità sul futuro di Anguissa. Settimane roventi quelle che sta vivendo il Napoli, reduce da un doloroso pareggio casalingo contro il Genoa e in procinto di affrontare la delicatissima sfida scudetto al Tardini di Parma. Conte si affiderà ai suoi titolarissimi, in particolare alla sua diga di centrocampo: André Frank Zambo Anguissa. A tal proposito, si registrano importanti novità sul futuro del camerunense. Sky Sport rivela: Anguissa vuole restare a Napoli. La nuova posizione arriva da 'Sky Sport', che riferisce come Anguissa abbia espresso la volontà di restare in azzurro. Una scelta di cuore, ma anche legata al progetto tecnico.

© Spazionapoli.it - Ribaltone Anguissa, colpo di scena Napoli: la sorpresa