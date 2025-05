Riarmo Germania pronta alla guerra contro la Russia | Seguiamo gli Usa sul 5% del pil per la Difesa d' accordo con valutazione di Trump

La Germania sta accelerando il suo riarmo in risposta alle tensioni con la Russia, adottando una linea di spesa per la difesa in linea con le indicazioni di Trump. Con un impegno del 5% del PIL, Berlino si allinea al piano di von der Leyen, come confermato anche dal nuovo ministro degli Esteri tedesco.

La Germania d'accordo con la valutazione di Trump sull'aumentare la spesa per la Difesa La Germania è il Paese in prima fila a sostenere il piano di riarmo di von der Leyen e di conseguenza di "guerra contro la Russia", e lo dimostra anche dalle parole del neo ministro degli Esteri tedesco Jo 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Riarmo, Germania pronta alla "guerra contro la Russia": "Seguiamo gli Usa sul 5% del pil per la Difesa, d'accordo con valutazione di Trump"

