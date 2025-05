Riapre la linea Pistoia–Porretta Terme | dal 19 maggio riprende la circolazione dei treni | FOTO

Riapre finalmente la linea Pistoia–Porretta Terme! Dal 19 maggio, i treni riprenderanno a circolare dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, interrotti dal 27 febbraio a causa di una frana. Buone notizie per pendolari e viaggiatori dell'Appennino tosco-emiliano, pronti a tornare in viaggio e riscoprire il percorso!

Buone notizie per i pendolari e viaggiatori dell’Appennino tosco-emiliano: Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Pistoia – Porretta Terme, interrotta dal 27 febbraio a causa di una frana. La circolazione. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Riapre la linea Pistoia–Porretta Terme: dal 19 maggio riprende la circolazione dei treni | FOTO

