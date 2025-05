Rho via all’housing sociale 4 appartamenti in campo per le famiglie in difficoltà

A Rho, si concretizza l'impegno per il sociale con l'inaugurazione di quattro appartamenti destinati a famiglie in difficoltà. Situati in via Torino 18, questi alloggi comunali ristrutturati sono gestiti dal Servizio di Housing Sociale - Sistema Abitare Sociale Rhodense, segnando un passo significativo verso il sostegno e l'inclusione delle comunità vulnerabili.

Il progetto del custode sociale arriva a Rho, in una palazzina residenziale di via Torino 18. È qui che ieri mattina sono stati inaugurati 4 alloggi comunali, ristrutturati e affidati al Servizio di Housing Sociale - Sistema Abitare Sociale Rhodense. Inaugurati i 4 alloggi ristrutturati in via Torino, sono affidati al Servizio di Housing Sociale per accogliere quattro famiglie in difficoltà socio-economica e senza una sistemazione abitativa stabile. Per ogni famiglia sarà predisposto un progetto di tutoring abitativo e accompagnamento all’autonomia che verrà finanziato per un periodo di un anno dai finanziamenti Pnrr. Gli alloggi, quando le famiglie destinatarie troveranno una sistemazione stabile, rimarranno a disposizione per altri progetti di Housing Sociale. "Abbiamo presentato un progetto al Fondo Pnrr e ottenuto 210mila euro di finanziamento per la gestione delle famiglie e 500mila euro per la ristrutturazione degli alloggi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, via all’housing sociale 4 appartamenti in campo per le famiglie in difficoltà

