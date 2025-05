Rheinmetall lascia l’automotive Pierburg a rischio

Rheinmetall abbandona il settore automotive per concentrare le sue risorse nel mercato del riarmo, mettendo in pericolo Pierburg e circa 40 stabilimenti e centri di ricerca. Questa decisione segna una svolta significativa per l'azienda e ha ripercussioni notevoli sulla sua forza lavoro e sull'industria automobilistica in generale.

Rheinmetall dice addio al settore automotive per gettarsi in quello del riarmo. Con un effetto collaterale tellurico, vista la messa in vendita di circa 40 stabilimenti e centri di ricerca.

