Retrocessione Sampdoria non si esclude il ripescaggio | gli scenari

La retrocessione della Sampdoria in terza divisione ha sollevato interrogativi sul possibile ripescaggio. In un clima di incertezze, gli ultimi eventi del calcio italiano, compresa la vittoria del Bologna nella finale di Coppa Italia, hanno acceso speranze e scenari futuri per il club blucerchiato, riflettendo le complesse dinamiche del pallone.

Spunta la clamorosa ipotesi dopo la drammatica, sportivamente, chiusura della stagione con la retrocessione in terza divisione Gli ultimi giorni del calcio italiano sono stati segnati ovviamente dalla vittoria del Bologna nella finale di Coppa Italia contro il Milan. Una serata a tinte rossoblĂą che resterĂ impressa nella storia del club e non solo, dopo oltre 50 anni un trofeo che ha fatto gioire migliaia di tifosi, addirittura in 30mila erano all’Olimpico per una grande festa. Una notte che fa da contraltare a quella drammatica, sportivamente parlando, di martedì in cui è arrivato il verdetto della retrocessione in Serie C della Sampdoria. Gabriele Gravina (LaPresse) – calciomercato.it Il pareggio a reti bianche con la Juve Stabia ha decretato il terzultimo posto in classifica che non basta ad agguantare almeno i playout visto che Salernitana e Frosinone sono riuscite invece a vincere le loro gare in trasferta per poi giocarsi tutto allo spareggio decisivo. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Retrocessione Sampdoria, non si esclude il ripescaggio: gli scenari

Retrocessione Sampdoria, non si esclude il ripescaggio: gli scenari

Spunta la clamorosa ipotesi ripescaggio per la Sampdoria dopo la drammatica, sportivamente, retrocessione in Serie C

Mancini: «Sono molto dispiacuto per la retrocessione, la Sampdoria ha grandi tifosi e questa è la sua forza»

Roberto Mancini, storico ex attaccante della Sampdoria, ha commentato la retrocessione in Serie C dei blucerchiati

Sampdoria in Serie C, la società: "Rialzarsi non sarà semplice, ma è l'unica direzione possibile"

A distanza di quasi una giornata dalla drammatica serata di Castellammare di Stabia è arrivato il commento attraverso un comunicato

