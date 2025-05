Retegui elogia i difensori più forti della Serie A | Buongiorno Acerbi e Bastoni mi hanno messo in difficoltà

Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A e attaccante dell'Atalanta, ha recentemente lodato i difensori più temibili del campionato. In un'intervista a Sky Sport, ha rivelato le sfide affrontate contro giocatori del calibro di Acerbi e Bastoni, sottolineando l'alta qualità dei difensori italiani. Ecco le sue impressioni sui talenti che hanno messo alla prova le sue abilità.

Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e attuale capocannoniere della Serie A, ha recentemente condiviso le sue impressioni sui difensori più ostici affrontati durante la stagione In un’intervista a Sky Sport, l’attaccante argentino ha dichiarato: “Ci sono tanti difensori forti. Uno che mi ha messo in difficoltà è Buongiorno, è fortissimo ed è anche un mio compagno . L'articolo Retegui elogia i difensori più forti della Serie A: “Buongiorno, Acerbi e Bastoni mi hanno messo in difficoltà” 🔗Leggi su Dailynews24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

INCREDIBILI DIFENSORI - YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLE

ARRIVA INCREDIBILI DIFENSORI, BOSTER SET CON TRE NUOVI TEMI UNICI PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI Disponibile ora in Europe e Oceania Konami annuncia che Incredibili Difensori, primo booster set del 2023 per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, è disponibile da oggi in Europa e Oceania.