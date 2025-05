Rete aretina pace e disarmo | Il riarmo non ci renderà più sicuri

Arezzo, 15 maggio 2025 – Il 17 maggio, la Rete Aretina Pace e Disarmo sarà presente al mercato per sottolineare che il riarmo non aumenterà la nostra sicurezza. L’aumento delle spese militari è illogico e non necessario, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni del premier tedesco Merz sul tema della forza. Unisciti a noi per promuovere la pace!

Arezzo, 15 maggio 2025 – Sabato 17 maggio l a Rete Aretina Pace e Disarmo sarà con un gazebo al mercato di Arezzo per riaffermare che l’aumento delle spese militari non è necessario e neppure razionale. "Il premier tedesco Merz al parlamento tedesco ha raccontato la solita favoletta che la forza scoraggia l’aggressività invece la debolezza la stimola. La storia ha ripetutamente dimostrato che la militarizzazione non porta pace e sicurezza. La corsa al riarmo rende le guerre più probabili e alimenta cicli insensati di distruzione e ricostruzione, a spese dei popoli che ne pagano il prezzo in termini di sofferenza e ingiustizia. Oggi contribuisce anche al collasso climatico. La militarizzazione non è una soluzione, ma una parte del problema. L’aumento delle spese militari non solo rafforza relazioni internazionali basate sulla violenza e sulla disuguaglianza, ma distoglie risorse da settori civili più produttivi, che producono maggiori benefici, compresa la creazione di posti di lavoro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete aretina pace e disarmo: “Il riarmo non ci renderà più sicuri”

Ne parlano su altre fonti

Rete aretina pace e disarmo: “Il riarmo non ci renderà più sicuri”

Lo riporta lanazione.it: Arezzo, 15 maggio 2025 – Sabato 17 maggio l a Rete Aretina Pace e Disarmo sarà con un gazebo al mercato di Arezzo per riaffermare che l’aumento delle spese militari non è necessario e neppure ...

Papa Francesco: Rete italiana Pace Disarmo, “ultimo messaggio Urbi et Orbi per la Pasqua 2025 un testamento spirituale”

Da agensir.it: È quanto esprime la Rete italiana Pace Disarmo per la morte di Papa Francesco, dicendo in un comunicato il suo “grazie per la sua infaticabile azione per la pace e il disarmo”. “Anche la ...

Addio al Papa, Rete Pace e Disarmo: “Il suo ultimo messaggio contro il riarmo è un testamento spirituale”

Riporta ilfattoquotidiano.it: La Rete Pace e Disarmo saluta così Bergoglio, morto lunedì mattina. E ne ricorda l’impegno contro il riarmo, nel periodo in cui tutto l’Occidente imbocca la via dell’aumento della spesa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.